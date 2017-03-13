В Чернигове сохранились остатки древнего сооружения
13.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
Каждый раз людям, которые впервые попадают на территорию Елецкого монастыря, попадают в поле зрения развалины посреди поляны перед Успенским собором. Кажется, что они даже портят вид монастырского подворья. Но это не просто руины, а остатки одной из древнейших сооружений Гетманской суток на Левобережье — Петропавловской церкви с трапезной. Здание возведено еще в гетманства Ивана Самойловича в 1676 году, а от XIX века здесь располагалась Черниговская духовная консистория с архивом.