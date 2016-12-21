В Чернигове школьники посетили раненых бойцов
21.12.2016 | Социум | Комментариев нет|
Сегодня, в 407-го военный госпиталь, что в Чернигове, пожаловали волонтеры города, учителя, ученики младших классов СШ № 25 и родители детей. Организаторами акции выступили «Женская волонтерская сотня Чернигова» и Северный межрегиональный сектор Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Гости поздравили военнослужащих-участников АТО, которые проходят в госпитале лечения, с Новогодними праздниками, пожелали скорейшего выздоровления и передали вкусности: печенье, конфеты, фрукты и соки. А детки подарили воинам свои рисунки, письма, новогодние сувениры, а также праздничное настроение, устроив небольшой концерт. Малыши декламировали стихи, пели песни, рассказывали юморески. Вместе с ними выступили и их родители.