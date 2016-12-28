В Чернигове сделали уникальную операцию: удалили опухоль и сохранили почку
В Черниговском областном онкологическом диспансере 27 декабря провели первое оперативное вмешательство по удалению злокачественной опухоли, расположенной внутри почки.
Как отметил хирург-уролог-онколог, заведующий абдоминального отделения с урологическими кроватями онкодиспансера Роман Цисельский, оперативное вмешательство — сверхсложное, осуществляется лапароскопическим способом. Бригаду черниговских опытных онкологов возглавил Александр Стаховский, ведущий хирург Национального института рака, кандидат медицинских наук. — Оперировали правую почку пациентке, которой 60 лет. У женщины злокачественное заболевание первой стадии. Она — жительница Нежина. Операция — крайне сложная, ведь злокачественная опухоль находилась внутри органа. Оперативное вмешательство осуществлялось почти 2:00, — отметил Р. Цисельский. Прогноз — утешительный, акцентируют внимание врачи. Ведь благодаря лапароскопической хирургии удается сохранить орган. У пациентов не происходит инвалидизация. Они остаются социально адаптированными.