В Чернигове с мая начнут ремонтировать дороги
Массово ремонты дорожного покрытия, в том числе капитальные, начнутся в Чернигове в мае. Об этом сообщил Черниговский городской председатель вчера, 10 апреля, на совещании с руководителями всех городских служб. Пользуясь случаем, он обратился к черниговцев, прося с пониманием отнестись к связанным с этим неудобств. Планируется, что в Чернигове в этом году будет отремонтирована беспрецедентная количество дорог. В частности, капитальный ремонт в этом году предусмотрен на улицах: — ул. Мазепы (от родоначальника до площади Победы) — проспект Мира (от Котляревской к Стрелецкой) — ул. Пушкина — ул. Преображенская — Шевченко — от площади до Красного моста — Полуботка — от площади до Белого моста — Рокоссовского — от Шевченко до Доценко — начало ремонта ул. Киевской (от Мегацентра) — ул. Попудренко — ул. Жабинского (при условии решения вопроса водоотведения). На это уже в 2017 году из городского бюджета было дополнительно выделено около 90 млн грн. Кроме того, 7 млн предусмотрено в этом году на ямочный ремонт, 20 — на восстановление внутридворовых проездов, 7 — на ремонт дорог в частном секторе. Вместе с тем, мэр рассказал, что, к сожалению, начало ремонтных работ в Чернигове замедлился из-за обязательные тендерные процедуры.