В Чернигове размер остановки «продиктуют» пассажиры
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Размеры новых остановок общественного транспорта единого образца, будут устанавливаться по городу, будут большими или меньшими в зависимости от пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Сегодня, 20 марта, на расширенном совещании с руководителями структурных подразделений городской председатель Владислав Атрошенко дал поручение своим заместителям Александр Ломако и Андрей Черненко лично обследовать те остановки, где в этом году планируется установка новых павильонов. Цель обследования — определить оптимальные размеры будущих остановок для каждого из этих мест. Варианты размеров — комплексы длиной 4, 6 и 8 м.