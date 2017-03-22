В Чернигове раз активизировались вандалы
Ремонт в сквере Богдана Хмельницкого, что в самом центре Чернигова, еще не завершился, а злоумышленники уже успели вытащить из строительства лавочку и три урны. Вероятно, потому, что за содеянное пока никого не наказали, вандалы чувствуют себя уверенно и дерзко. Ведь на днях город над Десной всколыхнула новая весть, что в этом же сквере, который, кстати, располагается напротив Черниговского городского отдела полиции, неизвестные разбили скамейку. Сегодня же, 22 марта, в одной из групп в соцсетях появилась гневная публикация, вандалы снова отличились. На этот раз обрисовали стеклянную остановку по ул. Всехсвятской. Сообщества также изобилуют фотографиями порванных информационных листовок об оплате проезда в троллейбусах. К сожалению, этот список можно продолжать долго … Но философствовать и анализировать причины, которые толкают горожан на такие позорные поступки, можно долго. Но пользы от этого мало. Как, наверное, и от размышлений о том, что все-таки делает и куда смотрит вновь муниципальная полиция …