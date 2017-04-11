В Чернигове пьяный пешеход оказался под колесами авто
11.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На Черниговщине за прошедшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Чернигове по улице Ивана Мазепы, 57 в 21 час. 7 мин. 10 апреля водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на пешехода, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в травмпункт Черниговской городской больницы №2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение.