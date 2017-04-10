В Чернигове пьяный пассажир выпал из автобуса
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На 151 км автодороги Киев-Сумы-Юнаковка неподалеку с. Манжосовка Прилуцкого района в 8 ч. 20 мин. 9 апреля водитель автомобиля «GEELY MR-7151A» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 322132-206». В результате происшествия пассажир автомобиля «ГАЗ 322132-206» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в ортопедичноого отделения Прилуцкого центральной городской больницы; В г.. Чернигове на нерегулируемом перекрестке улиц Героев Чернобыля и Мстиславской в 14 час. 20 мин. 9 апреля водитель автомобиля «ВАЗ 21099» выехал на главную улицу и совершил столкновение с мотоциклом «HONDA». В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в неврологическое отделение Черниговской городской больницы № 2; В г.. Чернигове на регулируемом пешеходном переходе в зоне перекрестка улиц 1 Мая и Седневской в 17 часов 9 апреля водитель автомобиля марки «ВАЗ 21102» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в травмпункт Черниговской городской больницы № 2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение; В г.. Чернигове на остановке общественного транспорта «Электрон» по ул. Рокоссовского у дома № 62 в 20 час. 30 мин. 9 апреля во время посадки и высадки пассажиров водитель маршрутного автобуса марки «ПАЗ 32054» не убедился в отсутствии в дверях пассажиров, закрыл заднюю дверь и начал движение транспортного средства. Вследствие начала движения произошло падение на дорожное покрытие пассажира, не успел полностью зайти в салон автобуса. В результате происшествия пассажир получил телесные повреждения и в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в травмпункт Черниговской городской больницы № 2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение.