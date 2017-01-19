В Чернигове пьяный парень на «Geely» врезался в троллейбус
18 января около семи вечера экипаж патрульной полиции получил информацию, что на улице Доценко произошло дорожно-транспортное происшествие — автомобиль столкнулся с троллейбусом. Полицейских, кроме участников ДТП, ждали еще несколько свидетелей аварии, которые и звонили на линию «102». Об этом на своей странице в Facebook сообщила патрульная полиция Чернигова. Граждане рассказали правоохранителям, что троллейбус остановился для высадки пассажиров. Когда люди вышли, через несколько секунд они услышали звук удара. Оглянувшись, увидели, что автомобиль Geely врезался в заднюю часть троллейбуса, который продолжал стоять возле остановки. Водитель авто пытался скрыться с места происшествия, но был задержан неравнодушные граждане и вызвали полицию. Водителем оказался 22-летний парень. Убежать он пытался за того, что был нетрезв. Позже этот факт подтвердился во время осмотра в медицинском учреждении. Полицейские установили, что правонарушитель не имеет ни удостоверения на право управления транспортными средствами, ни документов на автомобиль. Патрульные составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.