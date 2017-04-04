В Чернигове пройдет фестиваль уличной еды
Кулинарный праздник «Драник-Фест» в Чернигове посвященное главной блюде полесской кухни — картофельным дерунам. Это будет фестиваль уличной еды с разнообразием дерунов от лучших ресторанов Киева и фуд-кортом прямо на центральной площади города, где будут создавать настроение лучшие фольклорные коллективы. Также пройдут и мастер-классы по приготовлению дерунов, конкурсы и соревнования по поеданию драников. Открытие «Драник-Феста» состоится 29 апреля в 13:00 на площади у Екатерининской церкви. После этого состоится фольклорное действо и казацкий перформанс. В 14:30 на Красной площади будет установлен рекорд Украины, содержание которого организаторы пока держат в тайне. Также в программе — уникальная анимационная экскурсия «Тропами казацкой славы Чернигова», историческая реконструкция, знакомство с казацким войском древнего города, ярмарка «Город мастеров». Вечером 29 апреля черниговские музее на Валу откроют свои двери для ночных экскурсий. В рамках фестиваля «Драник-Фест» в Чернигове будут действовать акции «Weekend за полцены» — проживание в отелях с 28 по 30 апреля со скидкой 50%, а также «Один билет на двоих» — посещение музеев города вдвоем по одному билету 29 и 30 апреля. Дресс-код праздника — вышиванка.