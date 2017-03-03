В Чернигове пройдет фестиваль бизнесменов
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко подписал 1 марта распоряжение О проведении в Чернигове «Бизнес-феста». Руководствуясь статьей 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», в соответствии с пунктом 6.3.2. Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в г. Чернигове на 2017-2020, утвержденной решением городского совета от 31 ноября 2016 № 13 / VII-3 (далее — Программа):
1. По случаю профессионального праздника «Дня предпринимателя» организовать и провести в сентябре 2017 «Бизнес-фест».
2. Создать организационный комитет по проведению «Бизнес-феста» и утвердить его состав, прилагается.
3. Оргкомитету в срок до 1 мая 2016 разработать детальный план и программу проведения «Бизнес-феста».
4. Управлению экономического развития города городского совета (Максименко Л. В.) обеспечить координацию действий организаторов «Бизнес-феста» и членов организационного комитета.
5. Финансовому управлению городского совета (Лысенко О. Ю.) осуществить своевременную и в объемах, предусмотренных Программой, оплату услуг, связанных с организацией «Бизнес-феста».
6. Управлению культуры и туризма городского совета (Савченко А. Ф.) обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий в рамках «Бизнес-феста».
7. Главному соисполнителю общественной организации «Сияние Северщины» (Березенець И. Г.) провести работу по привлечению предпринимателей города — участников «Бизнес-феста» и составить их перечень, обеспечить проведение сопутствующих мероприятий и распространения информации во внешней бизнес-среде.
8. Управлению архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета (Калюжный С. С.) разработать проект плана-схемы размещения объектов участников «Бизнес-феста» на территориях его проведения.
9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства городского совета (Куц Я. В.) обеспечить праздничное оформление города, своевременную уборку территории и установка турникетов для ограничения движения автомобильного транспорта в местах проведения мероприятия.
10. Коммунальному предприятию «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета (Хрустицький В. А.) не допускать несанкционированную торговлю и самовольный захват территории проведения мероприятий для целей хозяйственной деятельности и размещения дополнительных торговых объектов, не предусмотренных планом-схемой размещения.
11. Отдел взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной, оборонной и специальной работы городского совета (Ткач А. В.) обеспечить координацию действий правоохранительных органов с организаторами мероприятий.
12. Управлению здравоохранения городского совета (Кухарь В.В.) обеспечить медицинское сопровождение во время проведения мероприятия.
13. Пресс-службы городского совета (Чусь Н. М.) обеспечить информационное сопровождение и освещение мероприятия.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя городского головы Н. А. Шостака и заместителя городского головы и. А. Ломако.