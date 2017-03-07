В Чернигове проверят жилые дома
Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение об обеспечении контроля за качеством предоставления услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Руководителям коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в Чернигове, поручено в течение марта-апреля текущего года провести весенние обзоры жилищного фонда, по результатам которых составить дефектные акты на каждый жилой дом. Также руководители коммунальных предприятий должны предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета помесячные планах текущего ремонта каждого жилого дома на 2017 год в соответствии с начисленных средств согласно утвержденному тарифу. Кроме того, до 1 мая вся информация в соответствии с дефектных актов, составленных по результатам проведенных осмотров жилых домов, будет внесена в Единой информационной базы жилищного фонда. До 1 июня будет проводиться разъяснительная работа и при необходимости будут организовываться собрание жильцов для определения ответственного лица в каждом жилом доме, которая в дальнейшем будет подписывать акты выполненных работ по каждой составляющей утвержденного тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. В случае возникновения жалоб жителей жилого дома по качеству и / или количеству предоставляемых услуг и отсутствии в акте выполненных работ подписи ответственного лица жилого дома руководители коммунальных предприятий должны обеспечить проведение перерасчета за не предоставленную или некачественно предоставленную услугу. На информационных досках подъездов каждого жилого дома будет размещена информация по плану текущего ремонта жилого дома, графиков уборки лестничных клеток, вывоза мусора, уборка придомовой территории.