В Чернигове прошла VI Международная игра «Виват, интеллект!»
Недавно прошла долгожданное событие интеллектуальной общины Черниговщины — VI Международная игра «Виват, интеллект» Побороться в эрудиции и сообразительности собрались три команды от Украины: «Клио» — Дома детей и юношества г. Нежина (педагог-тренер — Василий Сурков), «Мегаполис »- специализированной общеобразовательной школы № 291 с углубленным изучением иностранных языков г. Киева (педагог-тренер — Светлана Людвиченко),« Знатоки »- специализированной школы № 35 I-III ст. с углубленным изучением английского языка города Одессы (педагог-тренер — Ольга Цейтлин) и команда «19 вал» — Клуба интеллектуальных игр «Белая рысь» Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи, Республика Беларусь (педагог-тренер — Вадим Лосев, руководитель — Ольга Климович). В начале игры капитаны команд по доброй традиции обменялись сувенирами на память и пожелали друг другу успешной игры. На протяжении всей игры атмосфера на умственном ринге была действительно напряженной. Зрители в студии всячески подогревали страсти вокруг поединка и активно болели и поддерживали своих любимцев бурными аплодисментами, обнадеживающими плакатами и эмоциональными возгласами. За игровыми столами шла ожесточенная борьба. Часто судьбу интеллектуальной игры решало НЕ столько знания правильного ответа, сколько скорость нажатия кнопки. Вопросы были разнообразными и охватывали различные сферы: литературу, историю, географию, науку и искусство. Были и вопросы на сообразительность. Чтобы найти ответ на большинство из них, надо было продемонстрировать не только глубокие знания, но и умение быстро логично думать. Поэтому неудивительно, что в финальном бою сошлись такие опытные интеллектуалы, как команда «Клио» и «Знатоки». В перерыве между играми своими яркими выступлениями поднимали настроение зрителям и боевой дух командам молодые талантливые вокалисты Ольга Печко, Игорь Хонин и инструментальный дуэт AkkoVitA в составе Олега Николаенко и Елизаветы Карпенко. И вот наступает ожидаемое мгновение — жюри объявляет окончательные результаты международной игры. По итогам заключительного этапа соревнований победу одержали юные интеллектуалы из города Нежина — команда «Клио». Настоящим апогеем мероприятия стала торжественная церемония награждения команд. Искренние пожелания в адрес школьников прозвучали от заместителя председателя-руководителя аппарата облгосадминистрации Натальи Романовой, начальника Управления образования и науки облгосадминистрации Николая Конопацкого, главного редактора Национальной телекомпании Украины «Черниговская региональная дирекция» Андрея Ясного. Николай Конопацкий отметил, что «Виват, интеллект!» — Это не только интересные соревнования интеллектуалов, но и прежде всего живет неоценимое общение со сверстниками, которое перерастает потом в настоящую крепкую дружбу. Команды-участницы получили дипломы и ценные подарки, а команде-триумфатору соревнований «Клио» достался золотой кубок победителей VI Международной игры «Виват, интеллект!» Среди школьников Черниговщины, Гомельщины, Киева и Одессы. Кроме того, по традиции, были подведены итоги зрительского голосования. Наибольшую любовь зрителей получила команда «Довженковцы» Сосницкого района. Поздравляем всех участников с успешным и яркой игрой! До встречи в следующем году!