В Чернигове прошла благотворительная акция «Поделись любовью»
В течение 11 и 12 февраля во ТРЦ «HOLLYWOOD» проходила благотворительная акция «Поделись любовью». Ее цель — собрать средства на лечение онкобольных детей, которые сейчас находятся в детской областной больнице. Это был уже второе подобное мероприятие, организованное в торговом центре Международным благотворительным фондом им. Вадима Нестерчука. Посетители имели возможность принять участие в мастер-классе по отделке имбирного печенья, сделать красивую открытку своими руками ко Дню святого Валентина, перевоплотиться с помощью сказочного аквагрима, сделать замечательные фото в тематической фотозоне, принять участие в благотворительном аукционе и приобрести много интересного на ярмарке хенд- мейда. Совместными усилиями за два дня было собрано более 24 000 гривен. Половину этих средств была перечислена на лечение маленького Тимофея Зленко, которому срочно необходима пересадка костного мозга. Фонд им. Вадима Нестерчука выражает благодарность всем, кто принял участие в благотворительной акции по сбору средств онкометеликам.