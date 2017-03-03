В Чернигове пропал мужчина
03.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Родные разыскивают 80-летнего Бородавкина Анатолия Георгиевича, который 1 марта ушел из дома и до сих пор не вернулся. «Наш дедушка Бородавкин Анатолий Георгиевич вышел из дома в районе« Прогресса »в 10 утра. Пошел в баню на пляже «Золотой берег», но там так и не появился. До сих пор его местонахождение неизвестно. Он имел при себе пакет с банным веником. Одет был в темно-зеленую куртку, черные брюки и черную вязаную шапку. У него случаются провалы в памяти. Дедушке 80 лет. Если вы увидите его в городе, просьба сразу же позвонить !! Любая помощь будет полезна !! Контактные номера: 0730688741, 0935285695 », — говорится в интернет-сообщении родственников.