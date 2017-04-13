В Чернигове произошло ДТП с участием двух иномарок
13.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Чернигове на нерегулируемом перекрестке улиц Мартина Небабы и первый Гвардейской Армии в 15 час. 20 мин. 12 апреля водитель автомобиля «Volkswagen Bora 1.6» совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz 240D». В результате происшествия двое пассажиров автомобиля «Mercedes-Benz 240D» получили телесные повреждения и были доставлены в Черниговскую городскую больницу №2, после медицинского осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой.