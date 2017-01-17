В Чернигове продолжат показ новогодней сказки «Снежная королева»
Недавно в городском дворце культуры дебютировала новогодняя сказка «Снежная королева». Аншлаги, которые собрали первые несколько показов, были, честно говоря, неожиданные как для маленьких новоиспеченных актеров, так и для опытных режиссеров постановщиков. Взгляды ребенка не отрывались от Герды, а родители детей видели интерпретацию старой знакомой сказки с неподдельной заинтересованностью. Итак, премьера «Снежной королевы» городского Дворца культуры по праву можно считать удачной. К сожалению, из-за приостановки учебного процесса запланированы показы спектакля было отменено. Впрочем, сказочные герои обещают вернуться на сцену уже через несколько дней. Дополнительные показы новогодней сказки «Снежная Королева» планируются 19-го и 20-го января в городском Дворце культуры.