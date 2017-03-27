В Чернигове приватизируют еще четыре объекта комсобственности
27.03.2017 | Экономика | Комментариев нет|
Черниговский городской совет внес изменения в перечень объектов коммунальной собственности территориальной общины, подлежащих приватизации в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. В приложение 1 решения городского совета от 29 декабря 2016 «Об утверждении перечней объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Чернигова, которые подлежат приватизации в 2017 году» депутаты внесли 4 дополнительные объекты. Решение имеет целью активизацию приватизации и увеличение поступления средств от продажи объектов коммунальной собственности территориальной общины в городской бюджет, эффективное использование коммунального имущества и оптимизации структуры коммунальной собственности.