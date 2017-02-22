В Чернигове прикрыли точку с игровыми автоматами
В Чернигове милиция разоблачила факт занятия игорным бизнесом. Заведение, в нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», предоставлял незаконные услуги в сфере игорного бизнеса на компьютерах-симуляторах. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Полиция продолжает внедрять комплекс организационных и практических мероприятий по полной ликвидации игорного бизнеса в Черниговской области. Так, 20 февраля в рамках уголовного производства правоохранители разоблачили игорное заведение в помещении интернет-кафе по проспекту Победы. В ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 24 системных блока компьютеров, видеорегистратор, 3 камеры видеонаблюдения и денежные средства в размере 3000 гривен. На момент обыска в помещении находились 2 администраторы этого заведения и игроки, лица которых установлено. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) — наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается досудебное расследование.