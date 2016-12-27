В Чернигове «прикрыли» пять центральных игорных заведений
В Чернигове милиция разоблачила 5 незаконных игорных заведений. Правоохранители изъяли 56 компьютеров, 2 видеокамеры, 2 видеорегистраторы, 2 накопители информации, модем, кассовый аппарат, терминал и более 13 000 гривен. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. 22 декабря в рамках уголовного производства полицейские совместно с коллегами из управления защиты экономики провели санкционированные обыски. В общем разоблачены 5 игорных заведений, где в нарушение норм Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. Учреждения были расположены в областном центре — по одному на проспекте Победы и Тараса Шевченко, а также два по улице Ивана Мазепы. Всего во время проведения обысков изъято 56 компьютеров, значительное количество сопутствующего оборудования, модем, кассовый аппарат, 3 мобильных телефона, средства общей суммой около 15000 гривен. Информацию о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) — наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается досудебное расследование.