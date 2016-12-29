В Чернигове приходит в упадок историческая достопримечательность
В Чернигове возле реки Стержень сохранился жилой дом XIX века — памятник архитектуры местного значения. Ранее этот дом, украшенный удивительным деревянной резьбой, служил домом купцу по фамилии Гозенпуд — владельцу мельницы и магазинов по продаже меха. В начале XX века купец уехал в Америку. А перед отъездом подарил свой дом Черниговскому дворянскому собранию для размещения приюта для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. После закрытия приюта, в 30-х годах прошлого века, дом использовался как жилой фонд водочного завода. Так продолжалось до 1988 года. Сейчас здесь разместился офис физкультурно-спортивного общества «Украина». Правда, общественная организация самостоятельно не может содержать большое сооружение. Ежемесячно приходят огромные счета за газовое отопление. Дом нуждается в ремонтных работ. Нужна помощь государства и меценатов, чтобы сохранить памятник. Также жаль, что местные жители не жалуют старину. Об этом свидетельствуют, в частности, разбиты стекла в доме.