В Чернигове правоохранители проверили дыры на дорогах
Сектор безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Чернигове в период с 7 по 21 марта провел весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети города. Обзор проводился с привлечением представителей профильных подразделений органов местного самоуправления: управление жилищно-коммунального хозяйства, управления транспорта и связи Черниговского городского совета и КП «АТП2528». При осмотре комиссия зафиксировала многочисленные выбоины, деформации в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия, определила технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, пешеходные и транспортные ограждения), которые нуждаются в ремонте или замене. Особое внимание комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и места концентрации дорожно-транспортных происшествий. О выявленных недостатках составили акты весеннего комиссионного обследования. Также были подняты проблемные вопросы передачи улично-дорожной сети с баланса коммунального дорожно-строительного предприятия на баланс КП «АТП 2528» и финансирования ремонтных работ. Представители патрульной полиции и руководители профильных подразделений местного самоуправления договорились, что работы по устранению недостатков в первую очередь начнутся в аварийно-опасных участках дорог. При устранении выявленных недостатков комиссия будет проводить контрольные проверки.