В Чернигове поймали двух парней, которые пытались обокрасть автомобиль
Во вторник, 3 января, около двух часов ночи на линию «102» позвонил мужчина, который сообщил, что на одной из улиц неподалеку автозаправочной станции двое неизвестных пытаются обокрасть автомобиль на парковке. По указанному адресу немедленно выехали два экипажа патрульной полиции. Подъезжая к заправочной станции, откуда звонил заявитель, один из патрульных экипажей обратил внимание на двух молодых людей, которые, заметив полицейский автомобиль, пытались скрыться. И второй экипаж подъехал с другой стороны улицы и перехватил беглецов. Руки и верхнюю одежду обоих парней были загрязнены маслом, а во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили в них рабочие перчатки, перочинный нож и отвертку. К тому же патрульные узнали одного из парней. На парковке возле автозаправочной станции правоохранители нашли автомобиль, у которого был сломан замок, открытый капот, а на земле возле машины лежал автомобильный инструмент и аккумуляторная батарея. Проверяя личности несовершеннолетних, патрульные не ошиблись в своих подозрениях. Примерно два месяца назад обоих ребят уже задерживали при попытке обокрасть киоск на одной из остановок общественного транспорта. Оба задержанных оказались несовершеннолетними (2000 и 2001 года рождения). Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа и сотрудника сектора молодежной превенции Черниговского городского отдела полиции.