В Чернигове поймали боевика ДНР
На Черниговщине сотрудники СБУ установили личность и задокументировали противоправную деятельность местного жителя, который находится в составе одного из террористических группировок т.н. ДНР. Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБ Украины в Черниговской области. Правоохранители задокументировали, что в мае 2014 житель Талалаевского района Черниговской области по собственной инициативе присоединился к террористической организации «ДНР». Его обеспечили камуфлированной форме, огнестрельным оружием и назначили на должность наводчика-оператора реактивных систем залпового огня. Мужчина знал, что участники террористической группировки применяют запрещенное оружие против сил антитеррористической операции, осуществляют террористические и диверсионные акты, убивают мирных жителей. Боевике заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины. Материалы досудебного расследования с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для вынесения приговора.