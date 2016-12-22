В Чернигове поймали автовора
22.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21 декабря сотрудниками криминальной полиции в совершении преступления разоблачен 39-летнего жителя села Мысы Репкинского района, в ночь на 11 грудну пути проникновения в хозяйства 31-летнего черниговца похитил аккумулятор, автомагнитолу, 2 зимние автомобильные шины, мотошлем , электропилу, болгарку и дрель.
Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания. Принимаются меры по изъятию похищенного имущества. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции было открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.