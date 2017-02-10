В Чернигове поймали 18-летнего вора телефонов
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции обратился 20-летний житель Чернигова и сообщил о том, что в 5 утра 20 января по улице Казацкая неизвестный открыто завладел его двумя мобильными телефонами. Об этом сообщил собственный источник. 9 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в содеянном разоблачены 18-летнего черниговца. Злоумышленник в содеянном сознался, похищенный мобильный телефон изъят. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч.1 ст.186 УК Украины.