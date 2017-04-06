В Чернигове появилась новая банда подростков из нацистскими взглядами?
В который раз просматривая видеозапись избиения двух девушек группой подростков, журналисты увидели на бетонной стене, на фоне которой и происходили все события, надписи, точнее нацистскую свастику и цифры «14/88» *. Возможно, это просто совпадение, впрочем, составляя ситуацию в пазл и анализируя ее, можно предположить, что детское группировки, держит в страхе центральный район города, постоянно собирается за «Мегацетром» не просто, чтобы пообщаться на высокие темы. Какие цели преследует эта группа подростков, пока не известно. Впрочем, на страницах в социальных сетях тех подростков, которые просто наблюдали или снимали на телефоны разборки девушек, прослеживается целый культ уличных драк. * 14/88 — кодовое лозунг неонацистов или белых нацистов. Число 14 означает четырнадцать слов неонацистского идеолога Дэвида Лейна: «We must secure the existence of our people and a future for White children» (в переводе с английского: «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей»). Число 88 является закодированным приветствием Heil Hitler! ( «Хайль Гитлер!»), Поскольку буква H стоит в латинском алфавите восьмой.