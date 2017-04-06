В Чернигове появилась частичка Голландии
На новом спорткомплексе, что в районе ЗАЗа, завершается монтаж футбольного поля с искусственной травы. Его размеры и качество покрытия не имеют аналогов на территории Черниговщины и отвечают самым высоким требованиям ФИФА. И в Украине такие поля можно пересчитать по пальцам одной руки. Собственную инфраструктуру строит футбольный клуб ЮСБ. Работы начались еще в прошлом году. Сейчас вложили газон и его засыпают песком, а затем резиновой гранулы. После этого можно будет играть. Само покрытие из Голландии. На таких полях играют и тренируются ведущие команды этой страны. Производитель дает гарантию 7 лет. На поле можно играть в любое время года. — По итогам испытаний, эта трава отвечает самым высоким требованиям. На ней можно играть и зимой, если убирать снег, — Владислав Рязанов, руководитель фирмы-поставщика. Члены клуба ЮСБ и вся футбольная общественность города в ожидании, когда смогут играть на новом поле. Ведь в Чернигове уже много лет нет качественных крупных площадок, тормозит развитие футбола. Ориентировочно новое поле будет готово в мае. — Футболисты и тренеры очень ждут того времени, когда можно будет сыграть на новом поле. Для этого делаем все, — Николай Синица, спортивный директор ФК «ЮСБ». Одновременно продолжаются и другие работы в спорткомплексе. Достраивают административно-хозяйственное здание. В этом году установят и небольшую трибуну. — Осталось облицевать и утеплить. Внутри все готово. Там будут раздевалки. Можно принимать турниры любого уровня, — Николай Синица, спортивный директор ФК «ЮСБ». Строительство спорткомплекса будет вестись в несколько этапов. Это первый спортивный объект возводят в Чернигове за последние 30 лет.