В Чернигове полиция расследует факт избиения девочки
Полиция Чернигова установила личности всех участников избиения 15-летней местной школьницы, совершенного ее ровесниками на улице областного центра. Следственным отделом Черниговского отдела полиции проводится расследование по фактам причинения телесных повреждений 15-летней черниговской школьнице. Процесс избиения девушки нашел отражение в видеоматериалах, размещенных в соцсетях очевидцами драки, и в дальнейшем растиражированных многочисленными Интернет-ресурсами. Полиция установила всех действующих лиц данного правонарушения. Они опрошенные, согласно действующему законодательству, в присутствии педагогов и родителей. Проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз. Вышеназванные видеозаписи также присоединены к материалам уголовного производства. Ход расследования находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и областной прокуратуры. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.