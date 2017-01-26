В Чернигове полицейского укусили за ягодицу
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в травмпункт Черниговской городской больницы № 2 обратился 23-летний сотрудник патрульной полиции. Врачи диагностировали у бедняги укус правого бедра. Такую травму полицейский получил, выполняя служебные обязанности. А было все так. Правоохранители патрулировали город, когда получили сообщение, что на проспекте Победы лежит неизвестный мужчина. Когда этого человека везли в участок, он и укусил полицейского.