В Чернигове покажут уникальное представление-ритуал о Майдане
Уникальное представление от Прилуцкого режиссера Артемия Анищенко «Реинкарнация Тараса» черниговцы смогут вскоре увидеть в Черниговском драматическом театре. Она охватывает такие известные произведения великого пророка Тараса Шевченко, как «Екатерина», «Кавказ», «Завещание» и многие другие. Спектакль-ритуал рождалась во время Революции Достоинства в Украине, поэтому ее посвятили Дню памяти Героев Небесной сотни. «Сейчас на сцене театра Шевченко языком Великого Кобзаря, его словам, энергией, образами, мы с большой ответственностью готовимся к тому, чтобы отдать дань уважения Героям Майдана», — режиссер-постановщик Артемий Анищенко. За последние три года ее неоднократно показывали в Прилуках, Киеве, Чернигове. Участие в спектакле принимали студенты и ученики театральной студии «Сказочник». «Студенты, учащиеся, приходили на репетицию, для них этот спектакль был их площади, они не могли поехать в Киев по возрасту … студенты до 18 лет, учащиеся 8-9 класс, но на тот момент единственное, чем они могли выразить свою гражданскую позицию, — это текстами, смыслами, работой над спектаклем », — режиссер-постановщик Артемий Анищенко. Все собранные средства будут переданы в помощь украинской армии. Спектакль нацелена не только на участников АТО и сознательных граждан, но и на школьников и студентов. «Реинкарнация» Великого Пророка обещает быть интересной, ведь частичка души Шевченко живет в каждом сознательном украинце.