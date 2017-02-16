В Чернигове покажут документальный фильм о защитниках Донецкого аэропорта
В кино-культурном художественном центре национально патриотического воспитания детей и молодежи (бывший кинотеатр Щорса) ул. Магистратская 3, 23 февраля стартует показ документального фильма «Воины духа». Трансляция киноленты будет идти с 23 февраля по 22 марта. Сеансы уточнять по тел. 774-730 и 676-924. Цена билета 20 грн. Билеты в кассе кинотеатра. Справка: Фильм «Воины духа» устами военных рассказывает истории украинских бойцов, которые выжили в эпицентре взрыва в новом терминале донецкого аэропорта, спасали собратьев, побывали в застенки плена и вернулись домой. Не содержит сцен насилия и жестокости. Лента озвучена музыкой украинских исполнителей — Орестом Февралем и Katya Chilly Group. Хронометраж фильма 48 минут. Фильм создали независимые авторы Татьяна Кулаковская и Анна Мартыненко.