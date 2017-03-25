В Чернигове подняли цены на проезд в маршрутках
Проезд в маршрутках Чернигова отныне будет стоить 4 гривны. Такое решение только принял исполком Черниговского городского совета. Вопрос о повышении стоимости проезда в автобусе для перевозки пассажиров в пределах города обсуждали еще с начала года. В феврале черниговские перевозчики подали в горсовет расчеты тарифа в диапазоне от 5,90 до 6,80 грн. Сегодня на заседании начальник управления транспорта и связи Александр Бельский, несмотря на рекомендации управление, вынес предложение поднять стоимость проезда до 5 грн, что удивило даже самих членов исполкома. После длительного обсуждения перевозчикам и членам исполкома удалось прийти к компромиссному решению — поднять стоимость проезда в два этапа: в настоящее время до 4 грн, а с 1 августа 2017 еще на 50 копеек — до 4,50 грн. Однако ко второму этапу стороны придут только в случае выполнения условий обязательную характера, прописанных в соответствующем меморандуме: установление GPS-трекеров, приведение в порядок внешнего вида автобусов (перекрасить в один цвет), надеть водителей в униформу и прочее. Решение вступает в силу с 1 апреля 2017 года. Вопрос поднятия стоимости проезда в коммунальном транспорте пока не нарушают.