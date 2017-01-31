В Чернигове почтили погибших под Углегорском земляков
30 января прошло 2 года с момента наибольшие потери 13-го Черниговского батальона, защищавшего Углегорск. Тогда в боях с пророссийскими боевиками погибли шестеро наших земляков: Евгений Кравченко, Олег Соломаха, Александр Бригинец, Иван Томилко, Сергей Харитонов и Виталий Колесник. Попали в плен и получили ранения 2 десятка черниговских бойцов. Наши военные героически держали оборону, ведь силы врага численно преобладали. Боевики использовали танки. «После обстрела Углегорска уже в 8:55 при поддержке танков и пехоты боевики атаковали наши позиции в районе этого населенного пункта», — говорилось в сводке пресс-центра АТО. Вражеские потери были огромными — оккупанты лишились не менее восьми единиц бронетехники (подтверждено 5 танков и три бронемашины), потери вражеской живой силы исчисляются десятками. В Храме Великомученицы Екатерины отслужили панихиду по погибшим ребятами. А к стеле павших героев возложили цветы.