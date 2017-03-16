В Чернигове пляжи будет убирать машина
16.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Руководитель ЖКХ Чернигова Ярослав Куц на исполкоме городского совета презентовал присутствующим покупку городом в ближайшем будущем пляжеуборочной машины. В плане закупок ее внесли вместо трактора «Беларусь». По словам Куца и мэра Атрошенко, это просто уникальный техническое устройство чрезвычайно нужен городу. Он фильтрует песок, даже влажный, убирая оттуда весь мусор. В бюджете города на нее предусмотрено 300 000 гривен. Точная марка пока не известна. В систему «ProZorro» выставлять только необходимые параметры этой техники, по которым уже и отбирать машину для уборки черниговских пляжей.