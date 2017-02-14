В Чернигове пешеход-нарушитель попал под колеса «Лады»
14.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В г. Чернигове по ул. Любечской в районе дома №51 в 17 час. 30 мин. 13 февраля водитель автомобиля «ВАЗ-21112» совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2.