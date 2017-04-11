В Чернигове патрульные выловили мужчину из канавы
Экипаж патрульной полиции 10 апреля получил информацию, что на улице Воскресенской неподалеку автостанции человек упал в канаву и ей нужна помощь. Когда патрульные приехали на место, выяснилось, что канава — это засорен овраг с очень крутым склоном глубиной около трех метров, а на дне оврага — болото. Патрульные приблизились к краю и увидели внизу человека, к поясу погруженного в воду. Он был жив, однако едва шевелился и только стонал. Оценив ситуацию, полицейские поняли, что поднять мужчину таким крутым склоном без вспомогательных средств им не удастся, поэтому решили использовать буксировочный трос. Один из правоохранителей обвязался ним, а второй вместе с двумя парнями, которые вызвали полицию, спустили его вниз. Когда патрульный спустился к пострадавшему, то только бессильно раскинул руки. Полицейский крепко взял мужчину за поясной ремень и скомандовал поднимать их. Напарник и двое неравнодушных ребят осторожно подняли мужчину и его спасителя вверх. От шока человек не мог ни представиться, ни объяснить, как он оказался на дне оврага. Гражданина каретой скорой помощи доставили в больницу.