В Чернигове патрульные ночью поймали вора
Экипаж патрульной полиции 12 апреля около трех ночи обратил внимание на автомобиль такси, стоявшего возле пункта приема металлолома на улице Громадской. Полицейские решили остановиться и пообщаться с водителем. Таксист рассказал патрульным, что только что привез мужчину, который заказал такси. Также водитель сообщил, что клиент сейчас находится на территории пункта приема, а привез он сдавать в утиль аккумулятор. Правоохранители сразу поинтересовались, где таксист забирал клиента. Когда человек, который приехал на такси, вернулся, патрульные поинтересовались, принадлежит ему аккумулятор и почему в такую позднюю пору он решил сдать его на металлолом. Гражданин уклонялся от прямых ответов на вопросы и так и не смог ответить, почему приехал в три часа ночи на пункт приема металлолома. Пока патрульные общались с пассажиром такси, поступила информация, что другой экипаж нашел на парковке автомобиль с открытым капотом и одной из дверей. Выяснилось, что автомобиль находится именно на той улице, где таксист забрал клиента. Правоохранители за несколько минут установили владельца искореженного автомобиля и смогли связаться с ним. Мужчина вышел к своему авто, где его ждали полицейские. Он сообщил марку аккумулятора, описал, как он выглядит. По описанию он был абсолютно похож на тот, который на другом конце города как раз хотели сдать на металлолом. Экипаж, который находился на улице Общественной, получив подтверждение о похищении аккумулятора, задержал пассажира такси и вызвал следственно-оперативную группу, а патрульные, которые общались с владельцем похищенного, приняли от него заявление.