В Чернигове патрульная машина застряла в грязи
16.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Во время патрулирования на Масанах патрульная машина полиции застряла в грязи неподалеку с домом №44 по улице Масанивський. Произошло это поздно ночью. На темной улице они не заметили ловушку. Автомобиль сел днищем. Самостоятельно вытолкнуть машину полицейские не смогли. Поэтому правоохранители вызвали на помощь спасателей. Об этом сообщили в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На место привлекалась пожарная машина и 4 человека личного состава. Спасатели вытащили машину и полицейские продолжили патрулирование.