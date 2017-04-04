В Чернигове парень размахивал ножом
04.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На горячую линию службы «102» поступило анонимное сообщение о том, что в Чернигове по улице Космонавтов, 4-А (в 4-м подъезде) находится неизвестный мужчина, который ведет себя неадекватно и в руках держит нож. На место происшествия выехал наряд патрульной полиции. Об этом стало известно из собственных источников. Полиция задержала 33-летнего мужчины — родом из села Камка Сновск района. При поверхностной проверке у него было обнаружено и изъято два ножа в чехлах.