В Чернигове отметили День чествования участников боевых действий на территории других государств
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове сегодня, 15 февраля, состоялась церемония возложения цветов и митинг-реквием по случаю 28-й годовщины вывода войск из Афганистана и Дню чествования участников боевых действий на территории других государств. Традиционно в мероприятии приняли участие руководители города и области, ветераны-афганцы, бывшие воины-миротворцы, бойцы АТО, их семьи и общественность города. Участники торжеств возложили цветы к памятному знаку землякам, погибшим во время Революции Достоинства и проведения антитеррористической операции на востоке страны.