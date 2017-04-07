В Чернигове отменили маршрут, соединявший «Подусовку» и «ЗАЗ»
07.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
С 8 апреля прекращает работу автобусный маршрут № 29, который соединял микрорайоны «Подусовка» и «ЗАЗ». Такое решение принял координационный совет по вопросам организации транспортного перевозки Чернигова. Ни один из перевозчиков не захотел обслуживать этот маршрут, обосновывая решение тем, что он нерентабелен. Транспортники обещают компенсировать его отсутствие увеличением количества троллейбусов по маршруту № 5.