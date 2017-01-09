В Чернигове открылась выставка работ талантливых северян
Со своими творческими работами в Чернигове в выставочном зале литературно-мемориальному музею-заповеднику Коцюбинского по случаю 25-летия отдела декоративно-прикладного искусства отчитались студенты-выпускники и преподаватели Нежинского училища культуры и искусств им. Марии Заньковецкой. В своей творческой работе молодые мастера используют новые техники, новые материалы в различных интерпретациях. Кстати, следует отметить, что нежинцы одни из первых в Украине открыли с разрешения Министерства культуры такой отдел не имея специалистов, помещения, но было большое желание, чтобы наши дети учились творчества сохраняя народные традиции. Сегодня о творческих достижениях студентов знают во всем мире: Японии, Польши, Швеции, Соединенных Штатах Америки, Белоруссии и конечно в Украине. На выставке своим мастерством поражают работы на стекле, вышивки, ткачество, гобелены, вышивка рубашек женских и мужских, монументальное резьбы. Учитывая индивидуальную работу с творческими студентами сейчас в отделе учится 25 студентов. Руководит этим заведением директор «Отличник образования Украины», «Заслуженный работник культуры Украины» Людмила Ермольченко. Выставка продлится до 30 января.