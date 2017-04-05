В Чернигове открылась выставка картин и изделий из рыбьих костей
Гордиенко Маргарита родилась 28 июля 1956 года в городе Уральск западного Казахстана. В школьные годы участвовала в художественной самодеятельности, увлекалась рукоделием, изготовлением изделий из природных материалов. Окончила Уральский педагогический университет, получив специальность учителя истории и обществоведения. С 1978 года проживает в Чернигове. Работала учителем в черниговских средних школах № 29 и № 32. В СШ № 32 5 лет занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работы. В 1993 г.. Стала победителем районного и областного конкурсов «Учитель года». С 2012 свободное время посвящает любимому занятию — изготовлению художественных работ и картин с рыбьих костей и чешуи. Особенностью мастерицы стало то, что она не предоставляет формы своим материалам, а работает с оригинальными размерами. Работы мастерицы экспонировались в Черниговском технологическом университете (2015) и Черниговском лицее № 32 (2016). На выставке «Все так странно и чудно …» представлено около 40 изделий различной тематики: цветы, сказочные сюжеты, иллюстрации к литературным произведениям А. Пушкина, М. Булгакова, В. Высоцкого и др.