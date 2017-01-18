В Чернигове откроют уникальную медицинскую лабораторию
В черниговском онкодиспансере собираются открыть уникальную лабораторию. Впервые в Украине можно будет пройти генетический тест на наличие мутаций в генах и узнать, есть ли у вас склонность к онкологическим болезням. Именно такой тест уже несколько лет назад сделала оскароносная актриса Анджелина Джоли. У нее обнаружили 87-процентную вероятность развития рака груди и 51 процент угрозы рака матки. На основании результатов анализа голливудская звезда удалила грудь и яичники. Также молекулярные исследования помогут определять особенности уже имеющихся опухолей и подбирать наиболее эффективные схемы лечения сразу без лишних «проб и ошибок». Ведь, как показывает практика, пациенты с одним диагнозом могут по-разному реагировать на стандартную терапию. «Уникальность лаборатории в том, что мы персонифицировано подбираем лечение для конкретного человека. То есть мы не берем препараты, которые в целом действуют, а берем конкретный препарат, который конкретно действует на опухоль. Для этого берутся образцы крови и берется опухоль, которую уже обнаружили. Определяется генная мутация и препарат, который будет действовать на эту генную мутацию, блокировать этот ген патологический, что влияет на развитие опухоли », — главный врач Черниговского областного онкологического диспансера Валерий Зуб. В американской лаборатории подобные анализы стоят 6000 долларов. В Чернигове же полное сканирование генотипа будет стоить 500 долларов, отдельные онкомаркеры — до 900 гривен. «Мы будем использовать те современные методы лечения, которые значительно улучшат результаты лечения. И это уже доказано », — главный врач Черниговского областного онкологического диспансера Валерий Зуб. Работа лаборатории будет направлена не только на онкологический сегмент, здесь можно будет обнаружить и другие наследственные болезни — сахарный диабет, гипертоническая болезнь, даже сделать перинатальную диагностику плода. Помещение для лаборатории в онкодиспансере уже нашли. Есть и инвесторы, готовые вложить деньги в проект общей стоимостью 10000000 гривен. Поэтому Валерий Зуб не сомневается, что лаборатория заработает уже в этом году.