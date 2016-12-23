В Чернигове откроют главную экоелку Чернигова
24-го декабря в 10:00 в Березовой роще по улице Пухова торжественно откроют специально привезенную и посаженную 5-ти метровую елку. Самая большая живая новогодняя елка в Чернигове, которая останется навсегда в роще и начнет новую экологическую традицию: сажать елки перед Новым Годом. В программе мероприятия: 10:00 — украшение новогодней елки и Березовой рощи. 10:15 — экологический новогодняя ярмарка. Возможность приобрести за благотворительный взнос живой елки в горшке. 10:15 — Флэш-моб # МояЖиваЯлинка, или #ChristmassTreeChallenge. 10:30 — арт-конкурс для детей от Деда Мороза и Снегурочки. 11:00 — приветственное слово организаторов, открытие Главной экоелки Чернигова. 11:30 — подведение итогов конкурса, награждение победителей. Акция проходит в рамках компании # ВрятуйБерезовийГай. Все собранные средства будут перечислены на поддержку социального проекта «Подари парке дерево» для развития и озеленение рощи.