В Чернигове отчитались о старте ВНО — 2017
На пресс-брифинге «Внешнее независимое оценивание и вступительная кампания в 2017 году» педагоги отчитались об особенностях и нововведениях очередной вступительной кампании. — В 2017 году полностью вся государственная итоговая аттестация проводится в форме внешнего независимого оценивания. Итак, традиционных экзаменов в учебных заведениях, как это было раньше, нет, — Светлана Сакаева, директор Киевского регионального центра оценивания качества образования. Подавать документы для прохождения ВНО можно с 6-го февраля и до 17 марта. Даже день опоздания будет стоить выпускнику утраченного года для поступления в высшее учебное заведение. Также был продлен возможность зарегистрировать свой электронный кабинет на сайте ВНО. Теперь стартовать можно не со дня подачи документов — 12 июля, а раньше. — Начиная с 29-го июня, ребенок может спокойно зайти в систему электронного поступления, загрузить свои документы, фотографии, это ноу-хау этого года — Виталий Барбаш, начальник подготовительного отделения Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченко. Главными нововведениями стали сокращение количества вузов и специальностей, на которые можно будет подать заявления. Так, абитуриент попробует свои силы в лучшем случае в 9 вузов и на четыре специальности. Не забыли и о людях с ограниченными возможностями. Так, например, дети с недостатками зрения смогут получить материалы с крупным шрифтом, а инвалиды — по желанию и показаниям врача — дополнительные полчаса на экзамен.