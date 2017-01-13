В Чернигове от гонконгского гриппа умер 51-летний мужчина
13.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Медиками города зафиксирован первый официальный случай смерти человека от осложнений гриппа AH3N2 (гонконгский). Мужчине был 51 год. У него были проблемы с сердцем, что осложнило течение заболевания. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ сообщил начальник городского управления Владислав Кухар. «Больной неделю лечился дома. За медицинской помощью не обращался. Попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, — сказал глава управления. — Несмотря на назначенное лечение, он умер. Диагноз — двусторонняя госпитальная вирусная пневмония ». Всего же с начала эпидсезона зафиксировано 304 случая заболевания гриппом.