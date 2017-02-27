В Чернигове осудили полицейскую-воровку
24 февраля, в Чернигове, прошел суд над сотрудницей патрульной полиции, которая украла джемпер в известном магазине города. Как сообщалось ранее, в марте 2015 года подозреваемая, находясь в торговом центре Чернигова, пыталась похитить женский джемпер. С этой целью она надела его на себя в примерочной кабинке под собственную одежду и попыталась выйти из магазина не расплатившись, однако была задержана охраной. За период расследования женщина прошла соответствующее тестирование и была принята в ряды Национальной полиции. С сентября 2016 дело в отношении воровки в погонах рассматривали в суде. За это время женщину уволили с работы. И только вчера судья объявила приговор, в котором признала экс-полициянтку виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины: тайное похищение чужого имущества (кража) и назначил наказание в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет сейчас сумму в 850 грн.