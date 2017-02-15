В Чернигове осудили мужчин, которые замахнулись на убийство полицейских
Прокуратурой области обеспечено поддержание государственного обвинения в уголовном производстве по три человека в совершении ими покушения на кражу (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК Украины), покушении на убийство сотрудников полиции (ст. 348 УК Украины) и открытом похищении табельного огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 262 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. С целью обеспечения уголовной ответственности обвиняемых, совершивших инкриминируемые преступления, прокурорами суду предоставлено комплекс надлежащих, допустимых и неоспоримых доказательств, доказывающих их вину в полном объеме. Как установлено, в мае 2016 обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества, вдвоем проникли в помещение одной из квартир по ул. 1-го Мая в г.. Чернигове, другой — остался в стороне для предупреждения о возможной опасности. Однако преступный умысел не довели до конца, поскольку были замечены жителем дома, который и вызвал сотрудников полиции. Обвиняемые осознавая, что преследуются работником правоохранительного органа, во избежание задержания умышленно, с целью убийства нанесли полицейскому удары, в том числе и канцелярским ножом в лицо и другие части тела, причинив потерпевшему телесные повреждения. Во время схватки у полицейского был похищен оружие. В дальнейшем, используя украденный пистолет, один из обвиняемых, во избежание задержания и попытки побега, совершил пять выстрелов в полицейских. Не реализовав преступный умысел злоумышленники были задержаны правоохранителями на месте совершения преступлений. Принимая решение коллегия судей Деснянского районного суда. Чернигова согласилась с принципиальной позицией прокуроров о назначении обвиняемым наказания, связанного с реальным лишением свободы. Приговором суда от 06.02.2017 одного из обвиняемых за покушение на кражу (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК Украины) приговорен к 3 годам лишения свободы, другого за покушение на кражу и покушение на убийство сотрудников полиции (ст . 348 УК Украины) — до 11 лет лишения свободы. Третьего обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы за покушение на кражу, покушение на убийство полицейских и открытое хищение табельного огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 262 УК Украины). В то же время, учитывая неотбытая часть наказания по предыдущему приговору, окончательно осужден на срок — 13 лет и 4 месяца.